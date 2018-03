‘I paprekshmi’ Putin/ Fati i Presidentit në dorë të grave, si po tenton t’i ‘joshë’

Në zgjedhjet presidenciale Kremlini po mbështetet gjithnjë e më shumë tek një nga grupet e zgjedhësve: tek gratë. A po ndihmojnë ruset në rritjen e pjesëmarrjes në votime për të arritur fitoren e Putinit në zgjedhje?

Në fakt zgjedhjet presidenciale të Rusisë, që zhvillohen më 18 mars e kanë të vendosur për rezultatin prej kohësh. Mbajtësi i pushtetit Vladimir Putin që kandidon për herë të katërt, është në krye të gjithë sondazheve. Por fitorja që kërkohet të arrihet nga Kremlini në nivelin “70 përqind plus x”, është në rrezik që të mos arrihet për shkak të pjesëmarrjes së ulët në zgjedhje. Instituti për studimin e opinionit publik Qendra -Lewada, vlerëson se votën e tyre do e japin 52 deri 54 përqind e zgjedhësve. Nivel kaq të ulët pjesëmarrjeje nuk ka pasur kurrë. Studiuesit pranë qeverisë japin prognoza me shifra më të larta.

Fakt është se pjesëmarrja në zgjedhje në Rusi ka rënë shumë. Në Moskë, qendrën me dendësi më të madhe të popullsisë, pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të 2016 ishte rreth 35 përqind. Kësaj here udhëheqësi i opozitës Alexej Nawalny, ka bërë thirrje për bojkotim. Duke patur parasysh këto, Kremlini është duke kërkuar gjithnjë e më shumë mbështetjen e grave.

Si tërhiqen gratë

Pavarësisht prezantimit të papritur të armëve të reja atomike gjatë fjalimit të tij për gjendjen e kombit në fillimi të muajit mars, shumë vëzhgues thonë se fushata zgjedhore e Putinit është e shpëlarë. Një nga inisiativat që kujtohet ende është futja e parave mujore për fëmijët. Putini e njoftoi këtë masë në muajin nëntor, pak ditë para se të bënte të ditur kandidimin e tij. Ligji i ri prej të cilit përfitojnë qindra mijëra familje, hyri në fuqi në muajin janar, pikërisht kur filloi faza më e nxehtë e fushatës zgjedhore.

Ka edhe shenja të tjera, që tregojnë për rolin e rëndësishëm të gruas në këto zgjedhje. Kështu për shembull Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka prodhuar një spot ekstra për gratë. Në një video gjysmë minuti të gjatë, gratë tregohen si “delikate por megjithatë të forta” por edhe si të tilla që “bashkojnë dhe drejtojnë”. Mesazhi kryesor vjen në fund “hajdeni në votime së bashku familjen”.

Në një spot të prodhuar për burrat nuk jepet mesazh i tillë. Në një video tjetër anonime të shpërndarë në mediat sociale, dhe që i flet më shumë publikut të ri, gratë prezantohen si personalitete drejtuese të vetëdijshme për përgjegjësitë, dhe që duan medoemos të shkojnë në zgjedhjet presidenciale. Në një spot tjetër, një grua vë zilen e orës, që të mos harrojë të shkojë në votime.

Shtresa më besnike e votuesve të Putinit

Pse ndodh kjo e tregojnë statistikat. Në fillim të vitit 2017 në Rusi jetonin rreth dhjetë milionë gra më shumë se burra. Një e treta e popullsisë janë gra në moshë pensioni, dyfishi i burrave në të njëjtën moshë. Ruset e moshuara vlerësohen si shumë të disiplinuara në votime dhe ia japin votën kryesisht Putinit. Sipas sondazheve të Institutit shtetëror për studimin e opinionit WZIOM, rreth 76 përqind e grave të pyetura thanë se do të zgjedhin sërish Putinin. Tek burrat Kremlini arrin gati 62 përqind.

Imazhi i Putinit si burrë sportiv, i shëndetshëm dhe i fortë kultivohet prej vitesh. Imazhe me gjysmë trupi lakuriq janë pjesë e saj. Në mes të fushatës zgjedhore 65 vjeçari u shfaq më 19 janar me gjoksin përjashtë, duke u zhytur në ujin e ftohtë akull në një festë kristiano – ortodokse pagëzimi.

Gratë janë pak prezente në politikë

Pak para fillimit të fushatës zgjedhore Putini, bëri aludime se një grua mund të bëhej presidente e Rusisë. Prej vitesh kritikohet se grupi më i madh i popullsisë është pak prezent në politikën ruse. Në Dhomën e Ulët të parlamentit rus, Duma shtetërore, pjesa e grave është aktualisht rreth 15 përqind.

Në pranverë të 2011 në Moskë u krijua një lëvizje për të drejtat e grave “Otlitschnizy”, të cilën mediat e përshkruan si të afërt me Kremlinin. Synimi ishte që më 2018 presidente e Rusisë të ishte një grua. Nisma u përkrah ndër të tjera edhe nga Ljudmila Narusowa, një senatore në Këshillin Federativ, më Dhomën e Lartë të parlamentit. Narusowa është e veja e ish kryetarit të bashkisë Anatoli Sobtschak, zëvendës i të cilit në vitet `90 ka qenë Putini.

“Otlitschnizy” u zhduk shpejt nga titujt e mediave dhe duket të jetë inaktiv. Por e bija e Narusowas, gazetarja Xenia Sobtschak, është sot e vetmja grua mes tetë kandidatëve për president. Ajo nuk ka shanc të fitojë dhe roli i saj është i diskutueshëm. Disa vetë mendojnë, se një nga qëllimet e saj është të nxisë pjesëmarrjen në zgjedhje ashtu siç do Kremlini./dw/