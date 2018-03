Helmoi vjehrrën, nusja: I hodha helm në lëngun e portokallit dhe e mbyta me duart e mia

Zbardhet deklarata pas krimit e nuses 21-vjecare që helmoi me fotoksinë vjehrrën e saj rreth një vit më parë në Tiranë.

Nusja Marjana Çmeta pas krimit është rrëfyer për hoxhën Hysen Shehu, ku i ka treguar si e vrau vjehrrën Lirije Lami.

Pas hetimit 10 mujor, Prokuroria ka siguruar një video nga hoxha i zonës.

“Kam dy vite e martuar, marrëdhënia jonë nuk ishte e mirë, dhe kisha frikë se ndikonte vjehrra. Një ditë vjehrra erdhi të blinte fidanë, dhe vendosa ta ftoja në shtëpi gjasme për t’u pajtuar. Aty i hodha në limonadë fotoksinë, dhe vjehrra përpëlitej, aty mendova se do më arrestonin në polici e se jeta ime do merrte në fund. E mbylla në dhomë, por zëri i saj në agoni, dhe gjatë përleshjes i vura shall dhe më pas duke parë që nuk munda, i vura duart në fut për ta mbytur,” mësohet t’i ketë thënë Marjana Çmeta hoxhës.

Mësohet se videoja përmban 27 minuta rrëfim, që i ka shërbyer prokurorisë për ngjarjen dhe arrestimin e 21-vjeçares.

Ngjarja ka ndodhur në datën 30 prill të 2017-ës por vetëm tani policia arriti ta zbardhë duke arrestuar si autore të krimit 21-vjeccaren Marjana Cmeta.

Po kështu në pranga kanë përfunduar edhe bashkëshorti i viktimës Agim Lami, 50 vjeç dhe Arben Saliu, 41 vjeç, kushëri i Agimit.