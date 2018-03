Flet nga burgu vrasësi shqiptar: Do them të vërtetën, do zbuloj porositësin

Për herë të dytë, shqiptari Mikel Brahimaj i arrestuar për vrasjen e avokatit grek, ka folur nga burgu për mediat e Athinës. Në një bisedë telefonike për televizionin “Star”, Brahimaj tha se është penduar për krimin që ka bërë, pasi i ka marrë jetën padrejtësisht dikujt, për llogari të një personi të tretë.

“Kam marrë një jetë padrejtësisht. Po përse? Sepse do dikush që kërkon të marrë para dhe që është i pasur? Çfarë të them? Të them që nuk e bëra? Të them që nuk e bëra, për diçka që e kam bërë? Jam penduar, por nuk mund të bëja ndryshe. E dija që do të më kapnin, prandaj dhe nuk u arratisa nga Greqia”, thotë Mikel Brahimaj.

Gjatë intervistës, shqiptari zbulon se ka vendosur që të flasë dhe të tregojë emrin e personit që e porositi të vriste avokatin e njohur grek Mixalis Zafeiropoulos. Sipas tij, porositësi është një person i pasur dhe i fuqishëm, por Mikeli kërkon mbrojtje policore për veten dhe familjen e tij.

“Do them të vërtetën, që të sqarohet edhe çështja, dhe të marr mbrojtje policore për vete dhe për familjen time. Për veten time nuk më intereson shumë, por më tepër për familjen.

Prandaj dhe ai (porositësi i vrasjes) nuk dërgoi njerëzit e tij, por më dërgoi mua. Më mori mua që jam rom që nuk kam asnjë njeri. Unë dua të zbuloj atë që më porositi për të bërë vrasjen”.

Më pas, ai sqaron se çfarë shkoi keq në zyrën e avokatit, që përfundoi me vrasjen e tij.

“Hymë brenda, thamë që kemi ardhur për një çështje. Kur u bëra gati për ta qëlluar nga këmbët siç më kishin thënë, ai (avokati) lëvizi dhe plumbi e zuri në kraharor. Mos më bëj gjë më tha, kam fëmijë. I thashë që nuk do të të bëj asgjë, mos ki frikë. Aty mua më zuri paniku, ngrita dorën dhe…nuk kisha si të veproja ndryshe. Mendoja se e kisha lënë të plagosur, më vonë pashë në televizor që i ndjeri kishte vdekur. E vetmja zgjidhje që kisha, shkova te një vajzë në Patra”.

Në një intervistë të para një muaji për një tjetër media greke, Mikel Brahimaj sqaroi se ai dhe bashkëpunëtori i tij shqiptar që është në kërkim, ishin porositur që të merrnin një dokument dhe më pas ta qëllonin në këmbë avokatin. Por, avokati u tremb dhe lëvizi për t’u shmangur, duke bërë që plumbi ta zinte në kraharor. Vrasësi shqiptar nuk e ka dhënë ende emrin e personit që e porositi të kryente krimin, duke kërkuar fillimisht garanci për jetën. Tani ai thotë se është i gatshëm t’i tregojë të gjitha./klan