Fansat kritikojnë Khloe Kardashian, se u mësoi si të dukeshin më të holla

Khloe Kardashian po kritikohet nga fansat pasi u dha një këshillë si të duken më elegante në foto.

Në aplikacionin e saj “Khloe with a K”, këto 5 hile u mësojnë poza të ndryshme që vajzat duhet të marrin duke përthyer këmbët apo krahët më shumë se zakonisht, të fshehin gjysmën e trupit tek dikush që qëndron bashkë me to në foto apo të gjejnë këndin e duhur me rrobat e duhura.

Khloe mendonte se po u bënte të gjithave një nder, por në fakt një numër i madh vajzash pasi kanë lexuar këtë artikull janë shprehur se këshilla të tilla të ulin vetëvlerësimin.