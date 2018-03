Euro bie në 129 lekë, vlera më e ulët në 9 vitet e fundit

Nuk ka të ndalur rënia e euros. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane ka pësuar dje rënien e rradhës, duke zbritur në 129 lekë, ose 0.88 lekë më pak se një ditë më parë. Një vit më parë, në të njëjtën datë, një euro këmbehej me 135.88 lekë. Ky është niveli më i ulët që nga 21 korriku i vitit 2009.

Por edhe dollari është në fiksuar kuotën e 105 lekëve, me rënie 0.46 lekë kundrejt ditës së hënë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur këmbehej me 127.5 lekë, rënia e dollarit është më e shpejtë. Monedha e gjelbër ka zbritur në nivelin më të ulët që nga gushti 2014.

Procesi rënës i valutave ka nisur që nga fillimi i këtij viti, por gjatë tri javëve të fundit po kthehet në një fenomen shumë të theksuar.

Ekspertët e tregut pohojnë se arsyet mbeten të njëjta: oferta e lartë në valutë dhe kërkesa e dobët për monedhën vendase.