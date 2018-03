E rëndë në Bulqizë/ Gruaja gjen bashkëshortin të mbytur në kanal

Me datë 21.03.2018, rreth orës 17:30, salla operative e Komisariati të Policisë Bulqizë, është njoftuar nga shtetasja F.S, 64 vjeçe, banuese në Bulqize, se në vendin e quajtur “Gurët e Skëndërbeut”, në kanalin e ujërave vaditës, fshati Vajkal, kishte gjetur të mbytur brenda në kanal bashkëshortin saj shtetasin V.S, 80 vjeç.

Në vendin e ngjarjes ka shkuar grupi dhe eksperti mjeko-ligjor, ku gjatë kqyrjes paraprake të trupit të viktimës nuk u konstatuan shenja dhune, apo dëmtime nga ndonjë faktor tjetër. Dyshohet se vdekja ka ardhur nga mbytja në ujë. Shtetasi V.S, ishte i shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, për ” Largim nga Banesa”, pasi, me datë 18.03.2018, është paraqitur pranë Komisariatit të Policisë Bulqizë, shtetasja F.S, ku ka bërë kallëzim se bashkëshorti i saj, shtetasi V.S, është larguar nga banesa me datë 17.03.2018, dhe nga kërkimet e bëra, nuk ishte bërë e mundur gjetja e tij. Materialet proceduriale do ti referohen Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Dibër si ngjarje aksidentale.