E paskemi thënë tërë jetën gabim, kjo markë nuk lexohet ashtu siç e dinë të gjithë

Padyshim që të gjithë ne e kemi mësuar gabim shqiptimin e kompanisë sportive Nike.

Ne e themi Najk, apo jo?

Kjo ka qenë një dilemë e madhe, por është sqaruar njëherë e mirë kur dy studentë, Ben Martin dhe Kendal Peters, i shkruan presidentit të Nike, Phillip Knight, për të zgjidhur debatin përfundimisht.

Ja ku është, e shkruar e zezë mbi të bardhë dhe firmosur në fund. Knight tha se ‘Nike’, shqiptohet ‘Najkii’.

Kompania është emëruar sipas perëndeshës greke të fitores, Nike, që shqiptohet ‘ni-key’. Ja pra, tani thuajeni me zë të lartë pa u tutur. Just do it!