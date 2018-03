E pabesueshme: Selfie zbulon sa gjatë do të jetoni

Shkencëtarët kanë zbuluar që selfie nuk është e thënë të jetë e dëmshme. Fotografitë tuaja mund t’ju tregojnë se a vuani nga ndonjë sëmundje, si edhe sa gjatë do të jetoni.

Ekzistojnë dy tipa buzëqeshjeje – artificiale dhe natyrale. Për dallim nga artificialja, e cila aktivizon vetëm muskujt rreth gojës, buzëqeshja e natyrshme (e sinqertë) aktivizon kontraksionet e qëllimta por edhe të rastësishme të muskujve, të cilat ngrenë këndet e buzëve dhe të faqeve, por edhe krijojnë rrudha rreth syve.

Hulumtimi ka treguar që personat, fytyrat e të cilëve në foto selfie i zbukuron buzëqeshja e sinqertë jetojnë më gjatë.

Buzëqeshja është ilaçi më i mirë i lirimit të stresit, sepse zgjeron enët e gjakut, shton qarkullimin e gjakut dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjes së zemrës.

Sipas hulumtimeve, njerëzit që buzëqeshin jetojnë shtatë vjet më shumë se ata që janë të vrenjtur.

Buzëqeshja artificiale (e rreme) nuk i ka ato efekte pozitive, andaj shpesh zbulon emocione negative, të cilat mund të shkurtojnë jetëgjatësinë.

Për të zbuluar a do të keni jetë të gjatë, kthejeni objektivin e aparatit nga vetja, buzëqeshni dhe bëni selfi, pastaj krahasojeni me vijat e përshkruara të fytyrës.

Nëse konstatoni që buzëqeshja juaj është e sinqertë (e natyrshme), vazhdoni të krahasoni dhe bëni selfi etë reja çdo muaj për të parë se a është përmirësuar buzëqeshja juaj.

– Rrudhat e gjera dhe të thella rreth syve janë shprehje e qëndrimit pozitiv ndaj jetës, gjë që do të thotë që personi të cilit “i qeshin sytë” gjatë do të jetë më i shëndetshëm dhe që do të jetojë më gjatë – thonë hulumtuesit e Universitetit Vine.

Selfie mund të zbulojë shumë më tepër.

Shikoni sytë tuaj. Gropat e errëta të syve mund të zbulojnë edhe alergjitë, ndërsa linja e hollë e bardhë rreth skajit të bebes së syrit ngjyrë pak si dyllë i bardhë të puçrrave rreth syve, si edhe njolla të verdha në kapakë të syve mund të jenë shenjë e ngritjes së nivelit të kolesterinës.

Skuqja e të bardhëve të syve shkakton zgjerimin e kapilarëve të cilët janë cekët nën sipërfaqen e syve, mirëpo skuqja e syve mund të jetë edhe simptomë e alergjisë, e syve të tharë, lisë dhe konjuktivitisit, baktereve shumë infektuese të infeksioneve të syrit.

Sytë e shtrembëruar mund të jenë edhe shenjë e inflamacionit të bebes së syrit, e cila mund të jetë e shkaktuar na infeksioni virusal, por në raste të rralla edhe e sëmundjeve autoimune.

Kapakët e lëshuar mund të tregojnë sasinë e madhe të stresit, apo edhe kancerin e mushkërive.