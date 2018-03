“E kemi pi të gjithë, pije dhe ti, por ka pak erë të rëndë”, si e helmoi nusja vjehrrën

Ishte dokumenti i morgut qe thoshte se Lirija ishte vrare, por edhe sjelljet e gruas se tij qe e binden Olti Lamin te kerkonte te verteten per vdekjen e nenes se tij.

Dyshimet se nusja mund t’i kishte vrarë nënën e shqetësonin shumë Olti Lamin, i cili shkoi tek hoxhë Hyseni për të kërkuar ndihmë, por në vend të qetësisë shpirtërore ai mësoi të vërtetën e tmerrshme që Marjana ishte vrasësja dhe se për këtë krim ishte konsultuar me dy familjarët e saj.

“Ndodheshe me fytyrë komplet, ishte ulur në një divan dhe tregonte komplet ngjarjen se si e mbyti. Thoshte që e thirra hajde futu brenda tek shtëpia dhe i dhashë një lëng portokalli. I thashë merre këtë lëngun se na e ka dhënë një hoxhë për të na bo mirë të gjithëve, e kemi pi të gjithë, pije dhe ti, por ka pak erë të rëndë, por këtë e kemi pirë të gjithë ne. Dhe mami siç thoshte ajo, kishte thënë po mirë do e pi edhe unë që të na bëjë mirë të gjithëve“,- tregon i riu, per Bw.

Sipas rrëfimit që hoxha i ka treguar Olsit, Marjana vendimin për të helmuar vjehrrën nuk e ka marrë vetëm.

“Kam pyetur mamin dhe vëllain tim, se nuk mund ta merrja një vendim të tillë pa pyetur familjen time”,- mësohet t’i ketë thënë ajo hoxhës.