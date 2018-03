Doni një kujtesë të fortë, ja çfarë duhet të hani

Truri ynë akumulon shumë informacion dhe ndërsa mosha përparon, vitet bëjnë që të përballemi me humbje të memories.

Por kjo gjendje mund të trajtohet me një dietë të ekuilibruar dhe me përpjekjet për ta furnizuar trurin me të gjitha vlerat ushqyesve që kërkohen.

Ky artikull do t’ju tregojë cilat janë ushqimet më të mira që ju duhet të përfshini në dietën tuaj, për të përmirësuar funksionet e trurit dhe për ta stimuloni atë të punojë në kushte optimale.

Në mënyrë që të arrini rezultatet që dëshironi është e nevojshme të jeni shumë këmbëngulës dhe të disiplinuar që do t’ju ndihmojë t’i afroheni çdo ditë qëllimit për të pasur një trup dhe mendjen të shëndoshë.

Ushqime që përmirësojnë 100% funksionet e trurit janë:

Çokollata e zezë

Antioksidantët dhe kafeina që përmban çokollata e zezë nxisin përqendrimin dhe kujtesën.

Domatja

Domatet janë perfekte për tu përfshirë në dietën tuaj, pasi sigurojnë vlera ushqyese dhe vitamina që janë ideale për të shmangur dëmtimin e trurit të shkaktuar nga radikalet e lira.

Arra

Arrat përmbajnë lëndë ushqyese si Omega 3, të cilat forcojnë enët e gjakut (të trurit).

Molla

Molla ndihmon në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm dhe të një sistemi nervor dhe cerebral, kjo falë kontributit të madh të antioksidantëve që zotëron.

Panxhari

Panxhari stimulon qarkullimin e gjakut në të gjithë trupin tonë.

Peshku

Të pasur me omega 3, ato janë një super-ushqim për shëndetin e trurit.

Shafrani i Indisë

Ndihmon për të parandaluar inflamacionin në trup dhe në zonat e trurit.

Avokado

Është një nga frutat më të mira që promovon qarkullimin e gjakut në tru.

Veza

E verdha e vezës përmban një substancë të quajtur Colima, që promovon shëndetin e trurit.

Qepa

Konsumimi i qepës mundëson përmirësimin e kujtesës dhe memories tuaj.