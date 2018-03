Detajet/ Kush janë drejtuesit e 7 grupeve kriminale me 39 të arrestuar

Ditën e djeshme 39 persona ranë në pranga mes tyre edhe 4 policë, pasi u shkatërruan 7 grupe të strukturuara kriminale, të cilat trafikonin qeniet njerëzore drejt Kanadasë e SHBA. Ndrësa janë shpallur në kërkim edhe 12 persona të tjerë.

Ndërsa “Shqiptarja.com” ka zbardhur emrat e personave që drejtonin këto 7 grupe kriminale.

Ardian Corri, që vepronte në Lezhë, i dënuar më parë nga drejtësia shqiptare për trafikim me skaf të 44 klandestinëve, Nik Bushi që vepronte në Shkodër, Kol Vushaj, ky person është dënuar në SHBA për akuzën e trafikut të klandestionëve dhe Zaim Hysenbelliu në Tiranë, i arrestuar nga prokuroria në vitin 2014. Një emër tjetër është Nikolin Priska që dyshohet se ka qenë anëtarë i grupit; Go-West;, që falsifikonte viza amerikane dhe 29 shtete të tjera. Po ashtu një tjetër drejtues është Fuat Zaimi.

Këta persona vepronin paralelisht me konsullatat amerikane, kanadeze dhe angleze, ku në mënyrë të paligjshme lëshonin viza false,në këmbim të shumave financiare që varionin nga 7 mijë dollarë deri në 25 mijë dollarë. Aktiviteti i disa prej këtyre grupeve kriminale shtrihet që nga viti 2006, duke dërguar qindra persona në SHBA dhe Angli.

Skafisti që u bë biznesmen dhe më pas shef konsullate.

Ardian Corri është njeriu kryesor që drejtonte një prej gjashtë grupeve kriminale që trafikonin klandestinë në SHBA, Britaninë e Madhe, Kanada dhe vende të tjera të Evropës dhe jo vetëm. Corri njihet nga policia dhe prokuroria si person me të kaluar kriminale, pasi në mars të 2012 është dënuar nga Gjykata e Lartë me 4.8 vite burg për akuzën e trafikimit me skaf të 44 klandestinëve nga grykëderdhja e lumit Mat në drejtim të Italisë.

Bizneset e Corrit e kompania e Nikelit

Corri disponon një hotel dhe bar-restorant në plazhin e Shëngjinit në Lezhë. Ndërkohë që në 1 nëntor 2017 ka themeluar kompaninë me object Kërkim, zbulim, shfrytëzim dhe përpunimin e mineraleve të ngurta dhe nikeli në të gjithë zonën, export-import në tregun e lirë industrial si brenda dhe jashtë vendit.Mirëpo kur janë mbushur tre muaj nga themelimi i kësaj kompanie, Corri në 31 janar 2018 ka vendosur të pezullojë aktivitetin tregtar të kësaj kompanie.

Grupi i Kolë Vushaj të deportuarit nga SHBA

Një tjetër grup, i cili dominonte linjat e trafikimit të klandestinëve është ai Kolë Vushaj.

Vyshaj ka hyrë në territorin shqiptar në vitin 2013, pasi është deportuar nga SHBA. Aktiviteti kriminal i këtij grupi shtrihej kryesisht në zonën e Shkodrës.Nëpërmjet anëtarëve të këtij grupi, Vushaj siguronte njerëzit që dëshironin të udhëtonin në SHBA dhe Angli. Sipas akuzës, Vushaj ka arritur të dërgojë qindra persona në Kanada dhe më pas arrinte që nëpërmjet njerëzve të tij, ti fuste në teritorin amerikan.