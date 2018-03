Deputeti demokrat zbulon mesazhin sekret që Gjonaj i çoi Aldo Bares

Flamur Noka, deputeti demokrat e ka zbërthyer përmes një teorie konspiracioni vizitën e sotme të ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj në burgun e sigurisë së lartë në Peqin dhe pranisë së saj në qelinë e Aldo Bares.

Sipas Nokës, ky është një mesazh që Rama i dërgoi Bares përmes Gjonajt.

“Ministrja e drejtesise sot zhvilloi nje vizite ne burgun e sigurise se larte ne Peqin. Dhe çuditerisht i shkon ne qeli Aldo Bares. Te jete valle rastesi apo e planifikuar??? Cfare mesazhi po perpiqet te percjell ministrja me kete vizite ??? A po shantazhon dike Edi Rama duke i cuar ministren Aldo Bares? Si shpjegohet nje ndjeshmeri e tille e Edi Rames per kushtet e Aldo Bares kur nderkohe nuk ja ndjeu fare dhe i flaku me nje te rene te lapsit 26 mije familje qe nuk kane as buke per femijet …A e pate se si ministrja lumturohej kur kreret e bandes Lushnjes flisnin me gjuhen e Edi Rames????A tregon ky kontrast se Edi Rama nuk eshte Kryeminister i shqiptareve por i bandave dhe krimit ??”., – shkruan Noka.