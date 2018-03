Denoncimi/ “Kriminelë me uniformën e narkopolicit torturojnë 16-vjeçarin në Kavajë”

Ish-kryeministri, Sali Berisha, ka bërë një denoncim, ku shkruan se një 16-vjeçar është dhunuar nga kriminel me uniformë.

Postimi i plotë

Kriminele me uniformen e narkopolicit torturojne 16 vjeçarin ne Kavaje!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e te riut dixhital. sb

“jam nje qytetar i kavajes edhe sot me ndodhi nje gje shum e tmershme duke shikuar ndeshjen ne stadium edhe duke pare ndeshjen nje polic po me provokonte disa here pastaj ndeshja mbaroi edhe duke ikur per shtepi me nje shokun tim vijme dy makina dhe zbresin dy police me uniforme dhe nje civil dhe filluan te me rrifnin ne mes te rruges jam 16 vjec cesht ky shtet qe rreh minorene ne mes te rruges”