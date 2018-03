Çfarë ushqimesh të konsumojmë për gjumë të thellë

Përpara Ditës Botërore të Gjumit që kremtohet javën e ardhshme – kjo listë shërben për të ndërgjegjësuar njerëzit.

Studimi ka treguar se ngrënia e dy frutave të kivit përpara shtratit, çon në një gjumë të mirë, sipas rezultateve të një studimi të vitit 2011 në Universitetin Mjekësor të Taipei, shkruan “Guardian”.

Shpendët dhe frutat

Mishi i pulës dhe ai i gjelit të detit kanë nivele të larta të triptofanit, i cili gjithashtu rrit serotoninën.

Burime të tjera të mira të të dyjave janë fasulet, thjerrëzat, djathi, toni, vezët, drithërat, arrat dhe farat.

Banane dhe perime me gjethe

Një studim i vitit të kaluar nga Universiteti i Kolorados zbuloi se fibra prebiotike, e gjetur në ushqime të tilla si qiqra, artiçokë dhe preshtë, të cilat jo vetëm që ushqejnë “mirë” bakteret në zorrë, por përmirësojnë gjumin.

Fibrat

Një studim i Universitetit Columbia, duke përdorur 26 vullnetarë, zbuloi se një dietë e pasur me fibra – ushqime si fasulet, thjerrëzat, manaferrat dhe drithërat – mund të çojë në gjumë më të mirë, ndërsa një dietë me “konsum më të madh të yndyrës së ngopur dhe konsum më të ulët fibra u shoqërua me një gjumë më të “bezdisshëm”.