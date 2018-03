“Gati për sulm”, kush është i burgosuri në Fier që përgatiste thika brenda në qeli

Personi që shihni në foto është Nazmi Çaka, 22 vjeçari nga Durrësi, i cili u pikas me sende të dyshimta në qelinë ku vuan dënimin dhe nga kontrolli iu gjetën armë të ftohta që dyshohet se i ka prodhuar vetë në kushte ende të panjohura.

Pas dyshimeve, gardianët janë futur në qelinë e tij, ku kanë bërë një kontroll të imtësishëm dhe kanë gjetur në dysheme një tigan të deformuar, ku një pjesë anësore i mungonte. Nga kontrolli i ushtruar prej gardianëve të burgut, në zgarën e dritares së dhomës është gjetur pjesa që i mungonte tiganit. Mësohet se me këtë pjesë tigani ishte përshtatur një thikë, mjet prerës me gjatësi totale 14 cm.

Thika e krijuar ishte mbështjellë me leckë ngjyrë blu në formë doreze dhe dyshohet se mund të përdorej nga 22-vjeçari gjatë ndonjë konflikti të mundshëm. Veç thikës së improvizuar, në qeli është gjetur edhe një unazë e krijuar me pjesë tjetër të tiganit që dyshohet se mund të përdorej për të sulmuar me grusht.

I riu vuan dënimin për tentativën e vjedhjes së një banke në Tiranë.

