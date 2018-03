Bomba në makinën e Konsullatës shqiptare u vendos nga anarkistët

Me një deklaratë të publikuar orët e fundit, një grup anarkistësh ka marrë përsipër përgjegjësinë ndaj sulmit të automjetit personal të oficerit të kontaktit të Konsullatës së Shqipërisë në Selanik, Renaldo Ndoni, ngjarje e ndodhur në orët e para të mëngjesit të së hënës së kaluar.

Për këtë fakt është lajmëruar nga autoritetet policore të qytetit edhe Konsullata shqiptare.

Sipas njoftimit, akti i vendosjes së një mase shpërthyese në automjetin me targa diplomatike CD 54-15 është kryer në shenjë solidaritetit ndaj grevës së urisë që ka shpallur i burgosuri anarkist, Kostas Jatzoglou.

Bëhet fjalë për 29-vjeçarin e arrestuar me akuzën që ka vendosur një pako bombe në makinën e ish-kryeministrit grek, Lukas Papadhimos, e cila pas shpërthimit ka shkaktuar edhe plagosjen e tij. Jatzoglou ndodhet në ditën e nëntë të grevës së urisë,

Prej disa ditësh janë arrestuar disa persona në Athinë dhe Selanik të lidhur me sulme të marra përsipër nga grupi “Anarkistët- Anarkistët”. Madje, pas një sulmi ndaj një grupi të policëve të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në mëngjesin e së enjtes, anarkistët kane parlajmëruar se do të derdhet gjak nëse i burgosuri Jatzoglou do të humbasë jetën.

Pavarësisht marrjes së përgjegjësisë për sulmin ndaj automjetit të zyrtarit shqiptar organet policore kanë deklaruar se hetimi për gjetjen e autorëve vazhdon./top channel