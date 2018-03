Biznesmenë dhe policë të përfshirë në trafik droge? Hajdarmataj jep detaje për operacionin “Shefi”

“Nuk ka informacione që pjesë e grupit të trafikut të drogës të goditur dy ditë më parë, të jenë të përfshirë biznesmenë, apo efektivë të policsë shqiptare”- u shpreh Kreu i Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Besim Hajdarmataj në konferencën ku u zbuluan detaje në lidhje me operacionin “shefi”, që coi në pranga 43 persona mes tyre dhe shqiptare.

“Ne do bëjmë hetime, nuk na rezulton të ketë pasur biznesmenë apo përfshirje të të arrestuarve në aktivitete biznesi. Këto do jenë pjesë e hetimit në vazhdim. Nuk ka pasur bashkëpunim të strukturave kriminale as me policinë. Është rasti të diskutojmë për çështje që janë objekt i kësaj konference”,- tha Hajdarmataj para gazetarëve.

Hetimet për grupin kriminal me 43 të arrestuar në Shqipëri e Itali, kanë nisur që në 2016 kur në vendin fqinj janë sekuestruar sasi të mëdha kanabisi. Detajet e operacionit “Shefi” i bëri me dije kreu i Prokurorisë së Krimeve të Rënda Besim Hajdarmataj dhe Ettore Cardinali, prokurori i anti-mafias së Barit.

Ndërsa Hajdarmataj pranoi që për kapjen e këtij grupi që trafikonte drogë nga Shqipëria në Itali u desh edhe ndihma e DIA-s, Ettore Cardinali tha se ishin kryer hetime edhe në nivele të lara, “duke zbuluar kështu edhe kuptimin e emrit “Shefi” që iu vendos operacionit.

