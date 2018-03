Berisha: Ra maska, mbeti spiuni

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka reaguar mbrëmjen e sotme përmes rrjeteve sociale lidhur me Artur Meccollarin, ushtarakun që akuzohet për spiunazh, por që është përfshirë në hrupin e negociatorëve në negociatat me Greqinë.

Postimi i ish-Kryeministrit

“Te dashur miq, bie maska qe Rama perdori per kryenegociatorin e marreveshjes se detit, me te cilen i fali Greqise fushat me te medha te gazit dhe naftes ne Jon dhe Mesdhe, Artur Meçollari, i larguar si spiun nga Forcat e Armatosura.

Gjate javes qe kaloi te gjithe papagajte e Rames, qeveritare, zyrtare, deputete, gazetare te tij mashtruan shqiptaret duke perdorur si dokument virgjerie te Muçollarit nje çertifikate qe e paraqiten qindra here si çertifikate sigurie te leshuar nga NATO nderkohe qe ajo ishte thjeshte nje certifikate e leshuar nga qeveria shqiptare.

Ky mashtrim i turpshem u pergeneshtrua nga vete zedhenesi i NATO-s, Mark Senders i cili deklaroi se NATO nuk leshon çertifikata sigurie dhe se ato leshohen vetem nga vendet anetare.

Keshtu Rames i ra maska dhe i mbeti spiuni! sb