Basha tek familjet në Lezhë: Do ta ngremë zërin për ju, në 15 mars e kemi thirrur Ramën në interpelancë

Në parlament opozita do të tregojë të vërtetat e baballarëve dhe nënave të Lezhës që, pas heqjes së ndihmës ekonomike, janë detyruar të shesin gjak apo të lypin për të ushqyer fëmijët.

Kryetari i PD Lulzim Basha vizitoi disa familje në Lezhë që janë përjashtuar nga ndihma ekonomike dhe kanë mbetur në mëshirë të fatit, pa asnjë të ardhur. Rasti i Ardian Danit, është ai i babait që, pas vdekjes së bashkëshortes, rrit i vetëm 3 fëmijë të mitur. Pas heqjes së ndihmës ekonomike lypja në rrugë dhe shitja e gjakut është e vetmja mënyrë mbijetese për Ardianin.

“E kam bërë mbrëmë një copë byrek, rafti ja ku është bosh. Tek Kryqi i Kuq kam dhënë gjak. Për çfarë? Vetëm për të mbajtur fëmijët me një pako makarona. Frigoriferi nuk punon. Urdhëro. (Frigoriferi bosh) Gjak trupi po jap, vetëm me rrit tre jetimë”.

Agentina Bacaj është kryefamiljare, nënë e tre fëmijëve, e zhytur në dëshpërim pas heqjes së ndihmës ekonomike. Të katërt jetojnë në një dhomë me qera, në kushte të mjerueshme, por pa ndihmë ekonomike, sepse vajza e madhe e saj kishte bërë praktikë dy muaj në një vend pune.

Agentina: Kam katër muaj pa paguar qera. Më japin bukë për sevap. Më mirë më shku me u mbyt me tre kalamaj.

Basha: Jo, jo. Kemi ardhur për të thënë që jemi në krahun tënd e të fëmijëve të tu. E rëndë është situata, por vetëm nuk të lëmë.

Gjendja është po kaq e rendë në familjet e Leonora Lukës, nënë e tre fëmijëve, e Hyrije Berishës, që jeton në kushte ekstremë varfërie dhe mbijeton me lëmoshë, Afërdita Lugjës, nëna e dhunuar e tre fëmijëve, që jeton në skamje me urdhër mbrojtje, por pa bukë për fëmijët, e Dorinës, nënës 22 vjeçare, që rrit e vetme në 10 metra katror tre femijë të mitur, e Bashkim Mekrizvanit, i cili jeton duke mbledhur kanoçe për të siguruar disa të ardhura për ilaçet e vajzës Xhonana me sëmundje të rëndë. Ai i tregoi Bashës se edhe energjinë elektrike ia kishin prerë dhe nuk kishte asnjë të ardhur tjetër perveç ndihmës ekonomike.

“Ne më mirë me u myt në det.”- u shpreh i dëshpëruar kryefamiljari i pashpresë.

Basha: Ne kemi ardhur për të qarë hallin me ju dhe për të ngritur zërin për ju. Se opozita vetëm fjalën ka. Do ta ngremë zërin për ju. Do të tregojmë të vërtetën tuaj jo gënjeshtrat që ju thotë Edi Rama. Do t’i themi se u ke hequr bukën njerëzve më të pamundur, më në nevojë dhe të luftojmë t’ju kthejmë ndihmën ekonomike.”

Qeveria nuk e ka bërë akoma transparencën e pikëve që ka nxjerrë jashtë skemës së ndihmës mbi 20 mijë familje të varfra. Në datën 15 Mars opozita ka thirrur në interpelancë kryeministrin Edi Rama, i cili nuk ka prioritet uljen e varfërisë në vend. Nëse qeveria e tij do të reduktonte shpenzimet e luksit, ato do të mjaftonin për të paguar ndihmën ekonomike për 30 mijë familje.