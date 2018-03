Basha: Edi Rama koka e krimit të organizuar, prandaj kapen vetëm shoferët

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një konferencë për media, ka akuzuar Edi Ramën për situatën e rëndë të krimit në vend. Duke renditur të gjitha ngjarjet e rënda të ndodhura dje e sot, Basha tha se Rama është përgjegjës për krimin e organizuar.

“Cikli i krimit po thellohet, nga mariuana tek kokaina. Kurrë s’do të kishte ardhur në Shqipëri pa mbrojtje politike. Në një anë 1 ngarkesë kapet dhe 10 kalojnë.

Financohet nga paraja e zezë dhe droga. Në vend të investimeve të huaja kemi drogë të huaj. Rama do të krijojë idenë sikur ka hequr dorë nga krimi.

E njëjta skemë që përdori për të na bindur që në Shqipëri s’ka drogë, siç donte të na bindte se ministri Tahiri ishte ministri më i mirë. Ata që e sollën krimin nuk mund ta luftojnë atë.

Sa kohë që Rama do jetë në pushtet nuk do të ketë drejtësi. Tahiri do të jetë i paprekshëm, Vangjush Dako i pakapshëm, sa ai është në pushtet do kapen veç shoferë jo kokat e krimit”, u shpreh Lulzim Basha në një konferencë për gazetarët.”