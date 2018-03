Arrestimi i Frrokajt, shpërthen deputeti i PD: Gjueti, prokurori politike, la jashtë bosët e kokainës

Deputeti demokrat i Qarkut të Shkodrës Romeo Gurakuqi e ka cilësuar një gjueti ndaj drejtuesve të opozitës operacionin më të fundit në Lezhe dhe arrestimin e kryebashkiakut të Lezhes Fran Frroku. Me anë te një postimi në rrjetet sociale Gurakuqi shkruan se kjo është prokuroria politike e Shqipërisë që duam, e cila nuk heton dhe lë jashtë të lirë bosët e 613 kg kokainë, Tahon e skafeve, jahteve dhe milionave të kapërderdhur në makinat e bashkëpunëtorëve, por që skedon me lehtësi çdo opozitar të shenjuar nga legatet e Kryeministrit.

Postimi i Romeo Gurakuqit

“Kjo eshte Prokuroria Politike e “Shqiperise qe Duam”, e cila nuk heton dhe le jashte te lire: Boset e Kokaines 613, Tahon e Skafeve, Jahteve dhe milionave te kaperderdhur ne makinat e bashkepunetoreve, permbytesit e Nenshkodres, ministrin qe çon dritat me investim qeveritar ne nje lokal ne maje malit, por nuk lidh nje fshat te tere me energji elektrike, korrupsionistet e qeverise dhe te kabinetit kryeministror qe kane marre si dhurata shperblyese favoresh, vila ne Rolling Hill-sat e Kunores se Tiranes, ata qe na kane zane hijen e Bregdetit me pallate shumekateshe qe ndertohen ne terrin e dimrit, licensuesit e inceneratoreve ne dobi te firmave te sapokrijuara nga femijet e sejmeneve te Partise, ata qe kane zene çdo qoshke te lire te Tiranes me pallate, por qe skedon me lehtesi ne procese MALOTEN E VLLAZNISE dhe çdo opozitar te shenjuar nga legatet e Kryeministrit te vendit.

A ka një metodike dhe radhe pune Zyra e Perkohshme?

A ka ajo Zyre dore te lire te hetoje cdo minister te shumices ne pushtet?

Prokuroria ecen sipas axhendes se Ministrise se Brendshme, apo sipas hierarkise se percaktuar nga ligji dhe kronologjise se ngjarjeve kriminale?

Do vije nje dite qe mosvepruesit sipas radhes, zbatuesit e urdherave politike, ushtaret e bindur te drejtesise se varur nga kabineti i kryeministror, te pergjigjen para Drejtesise se Re, asaj te vertetes. Eshte kaosi i nje vendi te drejtuar nga nje mendje kaotike, qe po çmend nje shoqeri te tere dhe po dezintegron ne heshtje, nje sistem institucional te zhbalancuar ne themelin e pushteteve.”