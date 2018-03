Arrestime të reja në Lezhë pas prangosjes së kryetarit të Bashkisë, disa qytetarë në polici

Arrestime te reja nga Policia e Lezhës e cila ka shoqëruar gjatë ditës së diele disa persona, të cilët kanë protestuar përpara ambienteve të policisë, kundër arrestimit të kryebashkiakut Fran Frrokaj.

Protestuesit janë mbajtur në komisarit duke u thënë se tubimi është i paligjshem dhe nëse do ta vazhdojnë me protesta ata do të ndiqen penalisht.

Mbështetës të kryebashkiakut Frrokaj, dhe familjarë të personave të arrestuar protestuan dhe në disa raste bllokuan edhe rrugën para komisariatit të Policisë Lezhë.

Ata e konsiderojnë politik, arrestimin e Frrokajt, ndaj kërkojnë lirimin e tij duke kerkuar qe drejtesia te mos jete politike ne zbatimin e ligjit.

Kryebashkiaku i Lezhës, Fran Frrokaj dhe 11 zyrtarët e tjerë të arrestuar për abuzime me pronat në Shëngjin do të dalin të hënën para gjykatës për rivlerësimin e masës së sigurisë.