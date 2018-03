Albin Kurti: Në Lëvizjen Vetëvendosje nuk ka as ndarje dhe as ndalje

Duke i komentuar dorëheqjet dhe largimet që kanë ndodhur në Lëvizjen Vetëvendosje, lideri i këtij subjekti politik, Albin Kurti ka thënë se nga Lëvizja Vetëvendosje, ka disa dorëheqje dhe dalje, që janë për keqardhje dhe të gabueshme, “por në Lëvizjen Vetëvendosje nuk ka as ndarje dhe as ndalje”.

Njoftimi i Vetëvendosjes:

Sot, nën drejtimin e kryetarit, Albin Kurti, ushtruesit të detyrës së sekretarit organizativ, Ismajl Kurteshit dhe koordinatorit për Qendra, Liburn Aliut, u mbajt mbledhja e rregullt me kryetarë dhe sekretarë apo administratorë të Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

Mbledhjen e hapi Ismajl Kurteshi, i cili foli për riorganizimin e Lëvizjes nëpër Pikat e Qendrat ku do të nis procesi zgjedhor nëpër struktura me qëllim të kompletimit të të gjitha organeve në ato Qendra.

Kryetari, Albin Kurti, tha se VETËVENDOSJE! duhet të shërbejë si infrastrukturë për qytetarët që i duan ndryshimet progresive e si shans për aktivistët që të lidhen edhe më ngushtë e të bashkëpunojnë edhe më afër me qytetarët. Si udhëheqës lokal të Lëvizjes VETËVENDOSJE! e keni shumë më të lehtë të takoni qytetarë të lagjes apo fshatit, njerëzit kyç në komunitetin tuaj dhe të gjithë t’i organizoni e aktivizoni për të mirën e përgjithshme”.

U tha se populli nuk është i dëshpëruar por është i brengosur me situatën rreth Lëvizjes për shkak të goditjeve nga brenda, mirëpo pikërisht për këtë ai është edhe më i gatshëm të ndihmojë, gjë që po reflektohet në anëtarësime të reja. Teksa u diskutua për dorëheqjet nga Lëvizja, përveç tjerash, Albin Kurti tha: “Nga Lëvizja VETËVENDOSJE! ka disa dorëheqje dhe dalje, që janë për keqardhje dhe të gabueshme, por në Lëvizjen VETËVENDOSJE! nuk ka as ndarje dhe as ndalje!”.