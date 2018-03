Policia flet për aksidentin në rrugën e Rinasit: Ja si u përplasën tri automjetet

Tri automjete u perfshine ne nje aksident ne rrugen e Rinasit mbremjen e se henes. Policia njoftoi se me datë 12.03.2018, rreth orës 18:10, në Sallën Operative ka ardhur një telefonatë se në rrugën për në Rinas ka ndodhur një aksident.

Menjëhere në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe Ambulanca ku nga veprimet paraprake ka rezultuar se:

Në rrugen për në Rinas ka patur një përplasje mjetesh ku janë përfshirë mjetet AA225DU me drejtuese J. P., mjeti me targa AA 688HI, me drejtues I. V., dhe mjeti me targë AA931 PI, me drejtues A.O., ku si pasojë është dëmtuar lehtë drejtuesi i mjetit I.V.

Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të aksidentit dhe veprimet e mëtejshme.