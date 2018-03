Aksident në Divjakë, motoçikleta përplaset me dy makina, adoleshtenti në gjendje të rëndë

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Divjakë.

Sipas policisë motocikleta tip “Pianxho” me drejtues shtetasin L.M, 23 vjeç, është përplasur me mjetet tip “Fiat” me drejtues shtetasin A.S, 35 vjeç dhe “Volkswagen” me drejtues shtetasin K.P, 37 vjeç, të gjithë banues në Divjakë.

Si pasojë e përplasjes është lënduar drejtuesi i motoçiketës i cili nuk ka probleme për jetën dhe pasagjeri në motoçikletë, shtetasi R.M, 17 vjeç, i cili u dërgua në Spitalin e Traumës Tiranë për mjekim më të specializuar.

