Afërdita Dreshaj surprizohet nga mikeshat me “dhurata seksi” para dasmës

Afërdita Dreshaj zbuloi pak kohë më parë se më 29 qershor do të zhvillohet ceremonia e dasmës së saj në Miami, me lojtarin kroat të hokejit, Jakub Kindl.

Ndërkohë që modelja bukuroshe është duke bërë përgatitjet e para të dasmës, mikeshat e saj më të mira e kanë surprizuar me një dhuratë shumë seksi.

Ato i kanë dhuruar Afërditës dhe partnerit të saj Jakub-it një set më të brendshme shumë interesante.

Për modelen kanë menduar një palë tanga që lexojnë “Mrs Kindle”, mbiemri që ajo do të marrë pas martese. Ndërsa për partnerin e saj i kanë dhuruar një palë “shorts” me mbishkrimin; “Rri me Afërditën, pusho, përsërite”.

E surprizuar nga këto dhurata modelja ka nxituar t’i ndajë edhe me fansat e saj në “Instagram”. Epo duket se sa mirë kuptohen vajzat mes tyre dhe dinë se si të surprizojnë.