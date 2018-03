A po e heton Adriatik Llallën Arta Marku? Ja përgjigja e fortë

Kryeprokurorja e Pergjithshme e perkohshem, Arta Marku, nuk ka treguar detaje nese apo po e heton ish drejtuesin e organit te akuzes, Adriatik Llalla.

A keni opinion per paraardhesit tuaj ne kete zyre?

S’eshte ne natyren time, etiken time qe te jap nje opinion per ta.

A keni opinion per ish kryeprokurorin Adriatik Llalla?

Kam opinion, por punen e tij e ka vleresuar publikum, eshte perfolur aq shume sa nuk gjej vend te perseris gje.

Ndaj zotit Llalla kemi nje situate te paprecedente, iu revokua viza deri te vendimi i DASH, me motivacion qe na shokoi te gjitheve per perfshirjen e tij ne afera te renda korruptive, ju si u ndiete?

Jam ndiere shume keq, si eshte ndiere, apo sic duhej te ndihej cdo zyrtar, aq me teper per paraardhesin tim.

Nese do hapte prokuroria nje hetim, apo heton prokuroria ish drejtuesin e saj?

DASH eshte treguar gjithmone i gatshem per te hetuar cdo zyrtar, edhe per rastin konkret.

Cfare po beni ju, ka nje veprim konkret?

Le te themi qe prokuroria ka marre pergjegjesite e veta qe i ngarkon kushtetuta dhe ligji, per me teper nuk mund te flas per kete ceshtje.