Humb betejën me sëmundjen, ndahet nga jeta ish-zyrtarja e lartë e LSI-së

Ish-drejtoresha e njohur e LSI-së Luzhiana Abazi, e cila ka mbajtur postin e Drejtoreshës së Fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor ka ndërruar jetë ne moshen 47-vjeçare.

Abazi vuante nga një sëmundje e rëndë, por duket se e ka mposhtur duke i marrë jetën para kohe.

Të shumtë kanë qenë miqtë e saj që kanë shprehur dhimbjen nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale. Lajmin e ka konfirmuar aktivistja e LSI-së, Elona Guri si dhe deputetja Nora Malaj.

“Luzhiana o engjëll i bukur, unë besoja që ti do ia dilje se ishe e fortë! Ty të donte Zoti pranë vetes se ishe shumë e vecante dhe me e mira për gjithe ne!

Je bërë kaq e bukur dhe dukesh kaq e qetë tani pas atyre dhimbjeve të tmerrshme që përjetove! Të dua shumë o Lala jone ! Do të mbajë gjithmonë në zemër me buzëqeshjen dhe mirësinë tënde.Sherbe ashtu sic di vetem ti ,me energjite e tua ne parajse o Engjell !!”, shkruan Elona Guri.