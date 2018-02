Zyrtari i BE-së vjen në Tiranë, takohet me Xhafajn, ja marrëveshja që pritet të nënshkruajnë

Komisioneri për Emigrimin në BE, Avramopulous është takuar me ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj ditën e sotme.

Takimi po zhvillohet në ambientet e ministrisë së Brendshme në Tiranë.

Dy zyrtarët do të nënshkruajnë marrëveshjen mes policisë dhe Frontex.

Pak më vonë komisioneri dhe ministri i Brendshëm do të japin një deklaratë për mediat.

Avramopulous më pas do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe Ministrin per Europen dhe Punet e Jashtme, Bushati.

Pritej që komisioneri për migrimin në BE t’i kryente dje këto takime ndërkohë shkaqet e shtyrjes së vizitës janë të panjohura deri më tani