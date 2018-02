Dyshimet për aksidentin/ Vajza do nisej për Itali, policia kufitare: S’u paraqit në sportel

Dalin në dritë detaje të reja në lidhje me vajzën që humbi jetën së bashku me shoferin e taksisë në mesnatë pas përplasjes së fortë nga një mjet “Benz”.

Elena Avdillari me origjinë nga Korca dhe banuese në Tiranë po kthehej nga porti i Durrësit në momentin që është përplasur nga një person me “Benz” në autostradë.

Ajo do të nisej me traget drejt Italisë, ndërsa arsyet se pse u kthye drejt Tiranës mbeten mister.

Në portofol i është gjetur nje bilete vetem vajte e jo kthimi, me gjase do te nisej me tragetin per Ankona.

Fillimisht u përfol për një kthim mbrapsh në Port, por zyrtarisht Policia Kufitare thotë për “panorama” se vajza nuk eshte paraqitur fare ne sportel.

“Nuk na rezulton nje emer i tille i regjistruar, pasi mbajme regjister per cdo person te kthyer mbrapsht apo te paraqitur”- thone burimet.

Nuk ka ende asnje detaj per arsyen se pse vajza nuk eshte paraqitur ne sportel.