Aksioni i rrugores, kapet shumakeri që lëvizte me 108 km/orë në Tiranë

Me Policine Rrugore te Tiranes.Me Radar ne rruget e qytetit per te parandaluar aksidentet rrugore.Me 108 km/ore ne qender te qytetit eshte e pa pranueshme. Rrezik i madh per perdoruesit e rruges.M.T, 27 vjeç ju terhoq Leja e Drejtimit per te dale ne OASH per shpejtesi tej normave te lejuara.14 Leje Drejtimi te terhequra brenda rrugeve te qytetit per shpejtesi qe varionte nga 90 km/ore deri ne 108 km/ore.Ndiqni kulturën rrugore për të kursyer të ardhmen tënde.Guidimi me shpejtësi tej normave të lejuara të shkakton adrenalinë, por në shumicën e rasteve të merr jetën.#persigurineejetesneruge

Posted by Policia e Shtetit on Freitag, 16. Februar 2018