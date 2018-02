Shoferi që aksidentoi për vdekje 56-vjeçaren në Laprakë kapet me 2 qese kokainë në makinë

Sikur të mos mjaftonte aksidenti me vdekje që shkaktoi në kryqëzimin e Laprakës, shoferit te dyshuar per ngjarjen, shtetasit Edmond Goxhaj që e shkaktoi, Policia i ka gjetur dy qese me kokainë në makinë.

Aksidenti ndodhi në kryqëzimin e Rr. Dritan Hoxha me rrugën Lord Bajron, rreth orës 6:15 sot.

Mjeti me targa AA475OC me drejtues shtetasin Edmond Goxhaj ka aksidentuar shtetasen Lumturi Demiri e datelindjes 10.02.1962 lindur ne Bulqize dhe banuese ne Tirane.

Policia tha se pas ngjarjes, u njoftua ambulanca cila konfirmon se shtetasja ka nderruar jete, ndersa u be testi i alkolit drejtuesit te automjetit dhe rezultoi negativ.

Nga kontrolli fizik i drejtuesit te automjetit iu gjeten dy qese e dyshuar si lende narkotike e llojit Cocaine dhe u njoftua seksioni i narkotikeve ne DVPT per veprime te metejshme.