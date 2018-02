Parashikimi i mootit, shi dhe dëborë në fundjavë

Kjo fundjave pritet që të jetë me reshje shi dhe dëbore.

Sipas meteoalb, duke filluar gjatë natës së sotme, e premte vranësira të dendura do mbulojnë të gjithë vendin duke sjellë reshje shiu gjatë gjithë së shtunës, në të gjithë territorin ndërsa reshje dëbore në 600 m mbi nivel deti.

Ndërsa e diela mbetet me vranësira por reshje më të pakta shiu e dëbore, kryesisht në Jug dhe zonat Lindore.

Temperaturat do të ulen me 2 – 3°C mesditën e së shtunës ndërsa e diela sjell një tjetër rënie me 2°C në të dy ekstremumet termike të ditës, duke luhatur vlerat e tyre nga –3°C në 12 – 13°C.