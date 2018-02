Ronaldo i habit të gjithë: Kam fituar kaq shumë sa nuk kam më ëndërra

Futbollisti Cristiano Ronaldo dha një intervistë për kanalin brazilian “Desimpedidos”, në të cilin ai flet për ambicien e tij, “Topin e Artë” dhe si është jashtë fushës së blertë.

Tifozët – “Ka shumë njerëz që më pëlqejnë mua, por ka edhe të tjerë, që nuk e bëjnë këtë. Gjithmonë qëndroj me njerëz që më pëlqejnë mua, të cilët më përkrahin, që janë gjithmonë pranë meje. Kjo është ajo që kemi në jetë.

Marcelo dhe Casemiro më kanë thënë tashmë se në Brazil ka shumë njerëz që më pëlqejnë, gjuha i ndihmon, historia e Brazilit me Portugalinë. Duke e ditur se në Brazil më pëlqejnë dhe përkrahem, kjo më bën të lumtur”.

Pesë “Topa të Artë” – “Ndoshta nuk besoja se do t’i fitoja pesë, por nga fillimi e dija se isha një lojtar i veçantë. Kisha në të njëjtën moshë me kolegët e mi, por unë ndjeva se isha më i mirë. Bëja gjëra, që ata nuk mundnin. Besoja se do ta fitoja “Topin e Artë”, edhe pse kjo gjë është shumë e vështirë.

E kam nisur me Sporting, pastaj shkova në Mançester dhe, prej aty ndjeva se do të luaja me më të mirë në botë, do të luaja kundër më të mirëve në botë. Pastaj fillova të mendoja se si mund të fitoja një “Top të Artë”. Kështu filloi, nga mosha 16, 17 ose 18-vjeçare e dija se ishte e mundur”.

Ambicia e më të mirit – “Gjithmonë kam kërkuar të jem më i miri dhe kjo nuk më ka vënë nën presion. Në qoftë se ju e pranoni presionin mbi vete, kjo është më e keqe. Ju duhet t’i lini gjërat të ndodhin natyrshëm. Çdo gjë në jetën time ishte e natyrshme, nuk kam qenë aq i fiksuar me diçka. Në këtë mënyrë mund t’iarrini qëllimet tuaja. Në futboll dhe në jetën personale duhet t’i lejoni që gjërat të ndodhin natyrshëm dhe kështu, koka juaj do të jetë e qetë. Ju mund ta bëni jetë të natyrshme, pastaj gjërat do të ndodhin kur Perëndia do”.

Frymëzimi – “Unë gjithmonë ka pasur një qëllim, të jem lojtar profesionist futbolli dhe të luaj në kombëtare. Në këtë nivel kam vënë re disa lojtarë, të cilët u dalluan, që ishin Rui Costa, Fernando Couto, Figo. Gjithmonë i kam shikuar ato si një objektiv. Doja të luaja në skuadër me ta. Deco vjen më pas, por ai erdhi në ekipin kombëtar në të njëjtën kohë me mua”.

Kombëtarja – “Ne nuk jemi favoritë në Botërorin e Rusisë. Duhet të mi të sinqertë dhe të kemi përulësi për të kuptuar se ka teorikisht skuadra me më shumë emër, siç është rasti i Brazilit, Spanjës, Gjermanisë, apo edhe Argjentinës. Mund të mos jesh favorit, por në futboll gjithçka është e mundur. Ne do të përpiqemi të kalojmë në fazën e grupeve, kemi një ndeshje të vështirë kundër Spanjës, që është një kandidate për ta fituar Kupën e Botës. Duhet të ecim hap pas hapi. I pari është kualifikimi në fazën e grupeve dhe pastaj do të shohim për objektivin kryesor”.

Endrra për t’u përmbushur – “Unë sinqerisht besoj se jo çdo gjë që kam arritur në futboll e kam ëndërruar. Ndoshta kjo nuk do të ishte e drejtë të thuhej. Endrra kanë të gjithë, por unë mendoj se kam fituar kaq shumë gjëra të bukura, sa nuk kam më shumë ëndrra. Nëse ju më pyesni nëse dua të fitoj përsëri, sigurisht do të doja të fitoja Kupën e Botës. Por, nëse më duhet ta përfundoj karrierën time tani, do të isha super krenar, i lumtur. Kurrë nuk kam menduar që karriera ime do të ishte kaq e bukur”.

Zgjidh tre gola – “Është e vështirë për të përmendur tre, më të rëndësishmit, ose më të bukurit. Më pëlqen ai që kam shënuar me Manchester United në Porto, një tjetër kundër Portsmouth dhe kundër Galatasaray. Falënderoj Zotin që kam shënuar gola të tillë të mirë! Përmenda tre gola, por mund të nënvizoj tre të tjerë dhe tre të tjerë dhe një tjetër treshe… Ka kaq shumë gola të bukur, që kam shënuar, ndaj është e vështirë të thuash vetëm tre. Në Champions janë gjithmonë golat të veçantë, unë tashmë e kam bërë një me belin tim”.

Botërori i Klubeve – “Një finale është gjithnjë 50-50 përqind, por ndiej se futbolli më i mirë është në Europë. Nuk do të jemi hipokritë dhe të qëndrojmë në faktin se futbolli kinez, brazilian apo meksikan është më i mirë. Europa ka konkurrencën më të mirë në botë. Këtu luhet futbolli më i mirë për shkak se ballafaqohen ekipe të mëdha. Cilësia teknike është shumë e mirë. Brazilianët janë teknikisht të mirë, por ato nuk përdoren për të luajtur kundër Barcelonës, Real Madrid, Atético Madrid, Sevilla etj”.

Duke luajtur në Brazil – “Tani preferoj të luaj në Europë, por Flamengo, Gremio… njihen dhe e di se potenciali i tyre është shumë i mirë”.

Brazili – “Historia është shumë e ngjashme me Portugalinë, e di kulturën, kam shkuar shumë herë, kam miq brazilianë, më pëlqen shumë si vend”.

Debati i më të mirit – “Unë kurrë nuk ëndërroja të fituar pesë “Topa të Artë”, por jua thashë edhe më sipër: në qoftë se e mbaroj tani karrierën time, do të isha super i lumtur, sepse kam fituar gjithçka. Nëse fitoj një tjetër “Top të Artë”, ose dy, apo tre, sërish do të isha i kënaqur . Unë e kam ende aftësinë dhe forcën për të fituar të tjerë trofe, ndaj vijoj të përpiqem për të qenë më i miri në botë, edhe pse disa thonë të kundërtën. Kam shumë besim në veten time, por çdo gjë varet nga trofetë për t’u fituar në këtë sezon dhe si të do të përfundojë Botërori”.