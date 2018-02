“E dëgjove Robert Ndreniken Edo? Po Bujar Asqeriun?” Rama: Leksione s’na jep dot askush!

Ditëve të fundit artistët kanë shpërthyer në revoltë kundër qeverisë të cilës i kërkojnë të heqë dorë nga përpjekjet për lëvizjen e Teatrit Kombëtar.

Ata kanë shpërthyer madje në akuza ndaj qeverisë duke thënë se kjo po bëhet për shkak se aty do të ndërtohet një kullë.

Por sot ka reaguar për herë të parë dhe kryeministri Rama pasi u pyet nga një komentues në Facebook. Ai i ka cilësuar këto debate të stërvjetra duke u shprehur se qeveria e tij ka bërë shumë për teatrin.

“E degjove Robert Ndreniken Edo? Po Bujar Asqeriun? Folen nga plasja shpirtit…keshtu jemi pothuaj te gjithe, edhe pse te japim voten qe te mos fitoje me ai Qoftelargu!”, shkruan komentuesi.

Ndërkohë, Rama i përgjigjet: “Jo Andi nuk i kam degjuar dhe nuk e di cfare plasje kane, po di qe debati per te mbrojtur godinen e rrenuar teatrit, eshte nje debat i stervjeter, i sterlodhur dhe pa asnje vlere e asnje kuptim sot! Sa ka bere qeveria ime per teatrot, muzete, stadiumet ne vetem 4 vjet nuk i kane bere te gjitha qeverite bashke ne 25 vjet! Nuk mjaftojne? Aspak. Por ama leksione te asnje lloji s’na jep dot askush dhe ne keto kater vjet do bejme ende me shume, perfshire edhe Teatrin e Ri Kombetar, duan s’duan ata qe s’dine cfare duan!”.