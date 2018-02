Deputeti i PD: Ja pse Rama bën arrogantin me pedagogët, artistët e qytetarët

Nënkryetari i Partisë Demorkatike Edi Paloka nuk i kursen akuzat në drejtim të kryeministrit Edi Rama.

Përmes një mesazhi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut Paloka tha se Rama po bën arrogantin, me artistët, pedagoget, qytetarët e thjesht, ndërsa shtoi se opozitën e quan armike.

REAGIMI I PALOKËS

Pse ben arrogantin Rama ?

Pedagoget i quan “bisht i kavallit”. Per aktoret shprehet “nuk e di cfare plasjen kane”. Mediat i quan “kazan”. Fermereve ju thote “dini ku ti fusni karrotat qe nuk ju shiten”. Opozita sigurisht eshte “armike”.

Me te varferit e te pamundurit tallet. Biznesin e shkel. Intelektualet dhe profesionistet i poshtron…

Pse nje injorant dhe i paafte me deficenca te theksuara njerezore eshte sot kryeminister dhe ben arrogantin me te gjithe…?!

Pergjigja eshte e thjeshte; sepse ai nuk eshte kryeminister i zgjedhur nga ne. Ai nuk eshte ne pushtet i votuar per merita qeverisese. Ai eshte ne pushtet sepse atyre qe varferoi, ju a bleu voten per nje cope buke. Te tjereve ju bleu edhe shpirtin. Ke nuk mundi ta bleje e kercenoi me krimin dhe pushtetin e krimit.

Biznesi pagoi gjoben dhe u nenshtrua. Intelektualet ulen koken e mbyllen gojen. Sherbetoret qe mbajne lloj lloj maskash neper ekrane edhe sot pas 5 vjetesh si kryeminister te Rames dhe 20 vjetesh te tij ne pushtet, vazhdojne te sulmojne opoziten, “fajin e ka Saliu”.

Ja pse Rama vazhdon te bej arrogantin. Po ata qe e njohin mire, e dijne qe ky frikacak, te fortin dhe arrogantin e ben vetem me ata qe ulin koken. Me te fortet dhe ata qe i dalin perballe per tu perplasur, eshte vetem nje zvarranik.

Eshte vetem ne doren e shqiptareve ( e mos vazhdoni te akuzoni opoziten dhe per kete), ne se do ulim koken ai do vazhdoje te sundoje, te shkele e poshtroje. Bashkojuni opozites, ti dalim perballe. Mjaft i rate samarit se ju duket se nuk keni ci beni gomarit. Te perballemi sebashku dhe do e shihni se cfare e gjen gomarin…