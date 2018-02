Qytetari “i plas” në fytyrë të vërtetën Kryeministrit, Rama: Nuk ke shans

Një qytetar e ka cilësuar thjeshtë propagandë platformën “Shqipëria që Duam”. Sipas tij, pavarësisht se ka bërë ankesë për një padrejtësi, nuk ka marrë përgjigje. Por, Rama në përgjigjen e tij, mohon një gjë të tillë.

Replikat:

Komenrtuesi: O zoti rama ke te drejte por prap vazhdojne me pislliqe mos u beso shume zyrtareve te tu

Rama: Une nuk i besoj asnje zyrtari Petrit, une te them ty llumin mund ta pastrojme vetem se bashku, sepse ti mund ta kerkosh te drejten qe s’ta jep llumi tek shqiperiaqeduam.al dhe ti merr te drejten per 10 dite ndersa ne e pastrojme nga zyra ate perfaqesues te llumit qe s’ta ka dhene te drejten qe te takonte! Kaq e thjeshte eshte Petrit, kaq e thjeshte

Komentuesi: Deri me sot je me i miri vazhdo te punosh po ceshtja e detit me grekun nuk arrij ta kuptoj si esht e drejta

Rama: Cfare nuk kupton? Eshte shume e thjeshte, duam mbrapsht ate na takon. Kaq

Komentuesi: Une bera ankese dhe nuk zgjodhet asgje …vetem me kthyet nje pergjigje …mos mashtroni duke bere shoë neper televizione .

Rama: Petrit, keta qe jane ketu dhe disa mijera si keta, nuk jane shoë televiziv, jane njerez te thjeshte qe e kane zgjidhur problemin e tyre permes platformes! Ti nuk e ke zgjidhur?! Ka dy mundesi: Ose nuk e ke regjistruar ankesen aty ku duhet ose ajo qe ke kerkuar nuk te takon. Nese s’ke marre pergjigje fare eshte e para, nese ke marre pergjigje qe nuk te takon eshte e dyta. Po shans qe nje qytetar te mos marre ate qe i takon nga platforma apo te mos marre fare pergjigje nuk ka! Shkruaje ketu cfare ankese ke bere, ku e ke bere dhe ta verifikojme menjehere

Komentuesja: Gazetart qysh sot te japin dorheqje sepse e kemi edin a po e shikoni si sillet tepsi kazan.sahan pa lug se ska gje me henger

Rama: Ermira, ironite dhe talljet jane krejt pa vend, po rendesi ka ta dish qe po pate ndonje hall me zyrat e shtetit adresa eshte shqiperiaqeduam.al

Komentuesi: Nuk zgjidhen hadhet e popullit neper emisione televizive po me ligje kjo esht tallje ashiqare publike ne snje vend te botes nuk bejn Kryeministrat kshu soj si ju Z Kryeminister

Rama: Ah, kur njeriu i shkrete s’do as te degjoje as te kuptoje nuk e ndihmon dot as Perendia! Po me ligje pra me ligje, ate po themi me ligje…