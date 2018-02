Kur do të jetë protesta e radhës e opozitës? Ja si përgjigjet Edi Paloka

Nënkryetari i PD, Edi Paloka i ftuar në studion e lajmeve të Ora News tha se ende nuk është caktuar një datë se kur do të jetë protesta e radhës, por sipas tij nuk është kjo më e rëndësishmja. Paloka argumentoi se opozita ka marrë një vendim që nuk do ta njohë ligjshmërinë e kësaj qeverie dhe këtij parlamenti.

Paloka: Nuk është përcaktuar datë akoma, po sigurisht opozita po bëhet përditë me forma të ndryshme sic e kishim thënë. Forma që shtrihen nga protestat madhështore në të gjitha format e tjera të reagimit qoftë të opozitës qoftë të qytetarëve të cilat ne i mbështetim çdo moment. Pra nuk është se kur do bëhet mitingu i radhës i madh, problemi është që ne e kemi marrë një vendim si front opozitar.

Nuk njohim ligjshmërinë e kësaj qeverie, të atij parlamenti dhe do të vazhdojmë të luftojmë derisa ti kthehet ligjshmëria parlamentit dhe shqiptarët të kenë një qeveri që të jetë e ligjshme dhe të punojë për interesat e tyre.

Paloka tha gjithashtu se me LSI janë në një fornt të përbashkët me qëlimin e vetëm largimin e kësaj qeverie dhe krijimin e një qeveri antimafia.

Paloka: Në këtë front opozitar në jemi bashkë, jemi partitë e opozitës së qendrës së djathtë dhe në këtë front bashkë me ne është edhe LSI. Kemi qëllime të përbashkëta, të përcaktuara qartazi dhe të shpallura publikisht. Qëllimi madhor është largimi i kësaj qeveria dhe zëvendësimi me një qeveri antimafia, e cila do të përgatisë zgjedhjet e tjera për tju dhënë mundësi shqiptarë që të zgjedhin qeverinë që duan. Ky nuk është një front që kërkon të përmbysë Ramën dhe të vendosë Bashën apo dikë tjetër, por është një front që ti japë mundësi qytetarëve që të zgjedhin qeverinë që duan.