Pas 12 vitesh martesë, futbollisti i njohur shqiptar ndahet nga bashkëshortja

Pas gati 12 vitesh martesë, futbollisti shqiptar që luan me përfaqësuesen e Zvicrës, Valon Berhami ka vendosur të ndahet nga bashkëshortja e tij Elena Bonzani me të cilën ka edhe 2 fëmijë. Lajmin e ka dhënë vetë futbollisti përmes një statusi në Twiitter, ku kërkon që të mos spekulohet me ketë çështje.

“Ju informoj se ka perfunduar pas 12 vitesh marrëdhënia ime me Elena Bonzanin. Ju lutem dhe shpresoj shumë që nuk do të ketë spekulime të pakëndshme rreth situatës sonë”- ka shkruar ndër të tjera, futbollisti i Udinezes Valon Berhami.

Kujtojmë që çifti ka dy fëmijë bashkë, Sofian 9 vjeçare dhe Isabelën vetëm 1 vit e gjysmë. Pak kohë më parë ishte futbollisti tjetër shqiptar që luan me përfaqësuesen e Zvicrës, Blerim Xhemajli që u nda nga bashkëshortja e tij.