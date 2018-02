Nuk përmbahet Bujar Asqeriu: Kur tronditet Robert Ndrenika s’pyes për njeri

Shpërthimi ndaj zyrtarëve dhe qeveritarëve të korruptuar i aktorit Bujar Asqeriu bëri bujë në rrjetet sociale. Ndërkohë debati lidhur me teatrin duket se është ende i nxehtë.

Përmes deklaratës së tij, Asqeriu denoncoi kushtet e mjerueshme ku ndodhen artistët, tentativën për të zhvendosur teatrin dhe ndryshimet për ligjin e artit dhe kulturës.

Ai tha se qeveritarët vjedhin vendin, pasurohen vetë dhe kjo është arsyeja përse nuk ka më para për artin dhe kulturën.

Ndërkohë sot, i ftuar në emisionin “Zonë e Lirë”, Asqeriu tha se deklarata e tij erdhi pas akumulimeve për një kohë të gjatë.

“Unë nuk bëra kalkulime mendimesh dhe fjalish, nuk vajta në shtëpi mora lapsin të shkruaj këtë apo atë. Ato ishin fjalë që mua më ishin akumuluar sepse ne nuk jemi njerëz që hamë bukë dhe flemë gjumë. Bujar Aqeriu nuk u ngrit për teatrin e nënës dhe babait të tij, teatri është i të gjithëve. Unë kam folur me kohë nëpër gazeta. Nëse kryeministri mua më thotë do bashkëqeverisim, unë i falem atij dhe i them plaga ime është kjo…, do ta bësh apo jo? Ku ishte kjo ministre 5 vjet, flinte gjumë kjo?”, tha Asqeriu.

Aktori shtoi më tej se këtë nismë e mori pas deklaratës së aktorit Robert Ndrenika dhe shokëve të tij, të cilët kanë humbur jetën ende pa dalë në pension.

“Unë e mora nismën, sepse kur më tronditet Robert Ndrenika, unë nuk pyes për njeri. Unë kam parë shokët e mi të vdesin pa dalë në pension, unë nuk pyes për njeri, kjo është tragjedia dhe kësaj ata duhet t’i përgjigjen. Ne s’kemi kërkuar vilë, por të bëhet e jetueshme, ne s’mund të rrimë edhe në kasolle edhe me çadër. Miqtë e mi, teatri është juaji, i shqiptarëve”, shtoi aktori./tvklan