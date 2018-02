Mjeti del nga rruga dhe përplaset me murin rrethues, humb jetën 20-vjeçari

Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur në aksin Cërrik-Mollas.

Ngjarja e rëndë ndodhi dje. Burime nga policia bënë me dije se shtetasi me inicialet A.Xh., teksa drejtonte mjetim me targa AA 931 HR, ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një kollonë betoni të një muri rrethues.

NJOFTIMI I POLICISE

Më datë 15.02.2018 në aksin rrugor Cërrik- Mollas shtetasi A.Xh., 20 vjeç banues në fshatin Shtëpanjë duke drejtuar mjetin me targa AA 931 HR ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një kollonë betoni të një muri rrethues. Si pasojë ka ndërruar jetë vetë drejtuesi i mjetit.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.