Kengetarja shkodrane Barbana Dini, motra e te ndjerit Ergi Dini, edhe ai nje talent ne muzike, por qe humbi jeten tragjikisht ne nje aksident me motor, ka postuar nje dedikim rreqethes per vellain e saj.

“Nje pjese e imja iku bashke me ty,per te mos u kthyer me kurre…

Mungesen tende nuk e mbush as gjithe bota!”, shkruan Barbana ne Instagram.

Aksidenti që i mori jetën Ergit dhe shokut të tij ndodhi më 21 nëntor të vitit 2016.