Arrihet marrëveshja për Demarkacionin me Malin e Zi, Haradinaj: Urime Kosovë!

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një statusi në Facebook, ka konfirmuar lajmin për arritjen e marrëveshjes për korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi.

“Në këtë jubile të Pavarësisë së Kosovës, jam i lumtur që sot u arrit aneks-marrëveshja per ratifikimin, rishikimin dhe korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi. Sot u vulos që sektorët në drejtim të Çakorrit dhe Zhlepit do të rishikohen dhe korrektohen”, ka shkruar Haradinaj.

Edhe presidenti Hashim Thaci ka uruar qytetarët e Kosovës për këtë ankes-marrëveshje për Demarkacionin.

“Në këtë 10 vjetor të Pavarësisë, Kosova po shënon progres të rëndësishëm që po përshëndetet nga të gjithë. Duke vlerësuar edhe vullnetin e mirë të shtetit të Malit të Zi dhe lidershpit kosovar, në 48 orët e fundit dhe përpjekjet tona për 2 vite e gjysmë unë si President i Kosovës dhe presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanoviç nxorrëm një deklaratë të përbashkët që të inkurajojmë Kuvendin e Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen e Demarkacionit”, ka thënë Thaçi.