Luana jep goditjen e fundit, pas këngës dhe moderimit i hyn biznesit

E ndjekim Luanën në Instagram, e dimë që po punon me projekte të reja në muzikë, ashtu siç e dimë që është shumë e impenjuar me drejtimin dhe autorsinë e “Shiko kush Luan”, por moderatorja gjatë gjithë kësaj kohe ka thurur plane të tjera (pyesim veten sa orë gjumë bën në ditë).

Në episodën e kësaj të shtune në emisionin “Shiko kush Luan”, Luana i sfidoi të gjithë për të gjetur çfarë arome mund të mbante pafrumi i Luanës. Mes shumë alternativave të përgatitura nga produksioni, dikush zgjodhi livandon, dorezat e boksit, preshin e zierë dhe një tjetër aromatizuesin e makinës.

Gjejeni çfarë?

Luana do të hedhë vërtet në treg shumë shpejt parfumin e saj të parë. “Parfumi im i ri do të dalë në treg së shpejti dhe s’do të jetë asnjë prej këtyre,” tregoi ajo duke zbuluar kështu me çfarë është marrë gjatë gjithë kësaj kohe. Ndërkohë ne jemi shumë kurioze të dimë si do të jetë aroma që do ta identifikojë shkruan anabel.

Moderatore po, këngëtare po, tani sipërmarrëse, kujt ia priste mendja. Luana doli përtej çdo pritshmërie!