Lëngu i cili forcon imunitetin dhe lufton sëmundjen e kancerit

Me dekada të tëra ky ilaç u sugjerohet atyre që vuajnë nga kanceri, sepse ju ndihmon të ndihemi më energjik, forcon imunitetin dhe përmirëson nivelin e sheqerit në gjak. Përgatitet në mënyrë të thjeshtë, mangësia e vetme është se nuk është aq i shijshëm. Por rezultatet tregojnë se ia vlen secilën gllënjkë.

Bëhet fjalë për lëngun nga panxhari dhe karota. U referohet atyre që shkojnë në kimioterapi, sepse me sukses lufton pasojat e kancerit.

PËRBËRËSIT:

1 kg panxhar,

1 limon,

1/2 kg panxhar,

3 portokaj,

3 mollë,

1 kg mjaltë.

PËRGATITJA: Të gjithë përbërësit thjesht i pastroni dhe i hidhni në blender. Do të fitoni një lëng me ngjyrë të kuqe, të cilin më pas e ndani në gota dhe ta ruani në frigorifer. Lëngu jep rezultate të mira nëse e pini në mëngjes, në lukth të thatë, vetëm gjysmë gote. Nëse këtë lëng e pini përditë, për dhjetë ditë do ta vëreni ndryshimin për sa i përket energjisë, por edhe për disponim.