Gruaja pedagoge e ish-deputetit të PD trondit vendin: Po kërcënohemi, kjo s’ka ndodhur në 23 vite

Pedagogët në universitetet publike të vendin nuk po marrin pagat. Alarmi eshte dhene nga pedagogia e Universitetit të Tiranës Dhurata Shehri. Zonja Shehri përmes një statusi në Facebook thotë se pedagogët po kërcënohen me pagën.

Zonja Shehri është bashkëshortja e ish-deputetit të PD, Mark Markut.

Ja statusi i plotë i pedagoge Shehrit:

Sot jam ndier e turperuar si rralle here ne punen qe bej prej 23 vitesh. Jo vetem te Filologjiku, jo vetem te Universiteti i Tiranes, por ne te gjitha universitetet publike ne Shqiperi, pedagoget nuk kane marre rrogat dhe AS QE DO T’I MARRIN, deri sa

Qeveria te nxjerre nje VKM, a thua kjo eshte nje sakrifice qe po ben;

2. Ministria e Arsimit dhe e Financave te nenshkruajne nje marreveshje, a thua grinden si e si me mire t’i administrojne parate e taksave tona;

3.Administaroret dhe bordet e administrimit universiteteve te kthjellohen se ku punojne e per cfare paguen;

DHE KRYESORJA

4. Pedagoget te kuptojne se kercenimi me rrogen dhe humbja e dinjitetit mund t’i beje te turperohen nje dite.

Kokeulur e heshtur po pranojme nje poshterim qe ndoshta e MERITOJME nese nuk reagojme shpejt e fuqishem