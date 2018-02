E shtuna shoqërohet gjithnjë me garë mes televizioneve në vend për shikueshmëri. Ndërkohë ABACUS ka publikuar se kush ishte televizini më i ndjekur mbrëmë.

Nga përfundimet del se “Dua të të bëj të lumtur’ në Top Channel ishte emisioni më i shikuar.

I dyti është “Al Pazar” nga Agron Llakaj në Vizion Plus. Ndërsa në vend të tretë është Ermal Mamaqi me emisionin “Xing me Ermalin” në Tv Klan.

Siç vihet re Ermali ka rënë nga renditja duke qenë se konsiderohet një nga emisionet më të ndjekura.