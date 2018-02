Dhimbje akoma e freskët, Alketa Vejsiu kujton me mall Ergi Dinin

Përmes një video-kolazhi moderatorja Alketa Vejsiu ka publikuar në rrjete sociale një video në të cilën ka kujtuar 4 edicionet e X-Factor.

Vejsiu e ka kujtuar me mjaft nostalgji këtë periudhë dhe gjithashtu me shumë mall këngëtarin e ndjerë Ergi Dini.

“Me ka marre malli per X Factor! Dhe vecanerisht nje perqafim do kisha dashur tja jepja zerit me te bukur te djemeve te zbuluar nga 4 edicionet Ergi Dini,”-përfundon Alketa.

Ergi vdiq në një aksident me motorr së bashku me shokun e tij Kejdi Halili.