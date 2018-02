Ciklon në det dhe reshje në gjithë vendin, ja cfarë nodh me motin të dielën

Dita e diel fillon me reshje lokale të cilat do të lëvizin me shpejtësi prej jugut në veri të vendit. Gjatë pjesës së parë të ditës temperaturat do të vijojnë të mbeten në vlera të larta si pasojë e rrymave jugore.

Rreth mesditës, cikloni mbi detin Jon do ti afrohet vendit tonë duke sjellë kështu edhe ndryshimin gradual të drejtimit të erës si dhe futjen e rrymave më të ftohta të ajrit fillimisht në veri të vendit.

Gjatë mesditës reshjet do të jenë kryesisht të pranishme në qendër-veri të vendit si dhe do të dendësohen në zonën e Rivierës. Veriu dhe lindja e vendit do të jenë zonat e para të cilat do të preken nga rrymat e ftohta. Në këto zonat reshjet e dëborës gjatë orëve të pasdites do të bien në lartësitë mbi 300 metra m.n.d (mbi nivelin e detit).

Gjatë pasdites dhe mbrëmjes së nesërme reshje të dendura do të bien në të gjithë Shqipërinë. Në qarqet Gjirokastër, Vlorë, Berat dhe Fier reshjet e dëborës do të bien kryesisht në lartësitë mbi 1000 metra m.n.d.

Në qendër të vendit reshjet e dëborës do të bien mbi lartësitë 500 metra m.n.d., në ato të Lezhës dhe Shkodrës mbi 100 metra m.n.d ndërsa në lindje dhe në veri si pasojë e depërtimit të ajrit të ftohtë reshjet do të bien vetëm në formë dëbore.

Harta e mëposhtme shfaq trashësinë e pritur të reshjeve të dëborës gjatë 24 orëve në vijim.