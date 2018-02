Berisha nxjerr mesazhin: Më plagosën nipin, policia i liroi dy vëllezërit. Do bëjmë vetëgjyqësi!

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e nje qytetari, i cili flet per nje plagosje me thike te nje te riu dhe lirimin e dy vellezerve autore te ngjarjes.

“Keta dy vellezerit jane te njohur per policine e Shkodres si problematik ne lagje dhe ne komplet zonen kjo ngjarje ka ndollur ne Vau-Dejes. Shteti i la te lire por ne si njerez te aferm te demtuarit do te bejme vetgjyqesi se shteti nuk funksionon”, thote qytetari ne mesazhin e nxjerre nga ish kryeministri.

E plagosin te riun per vdekje me thike, çunat e krimit ne anen e krimineleve?!

“Mirmemgjezi z.Berisha ju lutem na ndimoni per nje ngjarje plagosje me thik mbas shpine dje paradite dhe policia i ka leshuar ne dark dy vellezerit Agron dhe kristjan pylla kan plagosur nipin tim Xhuljo Rodostanin qe ndodhet ne rrezik per jeten mketa dy vellezerit jane te njohur per policin e shkodres si problematik ne lagje dhe ne komplet zonen kjo ngjarje ka ndollur ne Vau-Dejes.shteti i la te lire por ne si njerez te aferm te demtuarit do te bejme vetgjyqesi se shteti nuk funksionon se keta dy vellezer nuk po na lejne te qet ju lutem na ndimoni per perhapjen e lajmit”